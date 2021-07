Galaxy S22 otrzyma procesor Exynos 2200. GPU dostarczy AMD. W sieci pojawiła się specyfikacja. Zobaczmy, co znajdzie się pod obudową Samsunga Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Wiemy, że ma otrzymać nowy układ Exynos 2200. Procesor ten dostanie GPU firmy AMD, co również potwierdzono. Niedawno mogliśmy nawet zobaczyć pierwsze benchmarki. Teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna.

Exynos 2200 dla modeli Samsung Galaxy S22 ma dostać GPU z 6 jednostkami CU. AMD umieści tam łącznie 384 procesory strumieniowe. Zegar taktujący nie jest na razie znany. Wiadomo jednak, że całość bazuje ma mikroarchitekturze mRDNA, a nazwa kodowa to Voyager.

Exynos 2200 dla modeli Samsung Galaxy S22 w 4 nm

Samsung Galaxy S22 otrzyma procesor Exynos 2200, który zostanie wykonany w 4-nm litografii. Zostanie tu użyty proces 4LPP FinFet Koreańczyków. Wiemy, że nazwa kodowa układu SoC to Pamir. Będzie to naprawdę mocny chip, który w końcu nie powinien powstydzić się Snapdragonów. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tych jednak do styczniowej premiery nie powinno zabraknąć.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło (2)