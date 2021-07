Xiaomi Mi Mix 4 to nadchodzący flagowiec. Otrzyma kamerkę pod ekranem. Taką funkcję potwierdził Wang Teng. Premiera Xiaomi Mi Mix 4 w sierpniu.

Xiaomi Mi Mix 4 to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Plotki mówią o tym, że otrzyma kamerkę pod ekranem. Do tej pory producent oficjalnie milczał w tej sprawie. Tymczasem rąbka tajemnicy uchylił na łamach społecznościówki Weibo Wang Teng, który jest jednym z dyrektorów chińskiej firmy.

Wang Teng na łamach Weibo rzeczywiście przyznał, że Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma kamerkę pod ekranem. Wiemy, że ma to być unikalne rozwiązanie. Do tego stopnia, że na wyświetlaczu nie ma być widać żadnego śladu po implementacji takiej funkcji. Jak będzie z jakością zdjęć, to przekonamy się z czasem.

Premiera Xiaomi Mi Mix 4 jest już blisko

Xiaomi Mi Mix 4 ma zadebiutować w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Dokładny termin nie jest znany, ale pewnie poznamy go jeszcze przed połową sierpnia. Wiemy, że otrzyma nowy procesor Snapdragon 888+, który znajdzie się też w modelu Honor Magic 3. Poza tym spodziewajmy się baterii z bardzo szybkim ładowaniem.

