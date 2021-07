Redmi 10 to tańszy smartfon Xiaomi. Ma jednak dostać aparat, który podniesie poprzeczkę. Zobaczmy, z czego ma składać się kamera modelu Xiaomi Redmi 10.

Redmi 10 to seria tańszych smartfonów Xiaomi, które pojawiały się w przeciekach. Premiera jest coraz bliżej. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Pod tym względem urządzenie może naprawdę zaskakiwać.

Świeże plotki mówią o tym, że Xiaomi umieści w Redmi 10 potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Samsung S5KJN1 50 MP. Tak więc będzie to całkiem niezły zabieg marketingowy. Matryce z taką rozdzielczością kojarzą nam się z droższymi flagowcami. Natomiast tutaj mamy do czynienia z naprawdę niedrogim telefonem.

Aparat z Xiaomi Redmi 10 również z sensorem IMX355

Ponadto wiemy, że aparat fotograficzny z modelu Redmi 10 otrzyma obiektyw ultraszerokokątny z sensorem Sony IMX355 8 MP. Całość uzupełni kamerka do zdjęć makro z czujnikiem 2 MP. Data premiery tych niedrogich telefonów Xiaomi nadal nie jest znana. Jednak debiut musi być nieodległy. Im bliżej będziemy oficjalnej zapowiedzi, tym będzie wiadomo coraz więcej.

