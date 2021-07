POCO F3 GT to smartfon, który jest blisko. Producent ujawnił, że otrzyma 10-bitowy ekran AMOLED z odświeżaniem w 120 Hz. Zobaczmy, co wiemy o POCO F3 GT.

POCO F3 GT to smartfon, który zadebiutuje w tym kwartale. Producent podgrzewa już atmosferę przed debiutem. Marka udostępniła nowy teaser, gdzie ujawniła, że telefon otrzyma 10-bitowy ekran AMOLED. Będzie on w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Co jeszcze wiemy o POCO F3 GT?

Wspomniany ekran AMOLED z POCO F3 GT ponadto otrzyma wsparcie dla HDR 10+. Nie zabraknie również DC Dimming. Wcześniej producent ujawnił, że pod obudową znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 1200. W rzeczywistości na temat wyposażenia tego telefonu wiadomo znacznie więcej.

Pamiętajmy, że POCO F3 GT ma być tak naprawdę przebrandowanym modelem Redmi K40 Gaming Edition. Stąd też na temat jego podzespołów wiemy znacznie więcej. Pojawi się aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Natomiast bateria ma pojemność 5065 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO F3 GT – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło