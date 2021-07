Huawei P50 Pro to wyczekiwany smartfon. Plotki mówią, że otrzyma procesor firmy Qualcomm. Co jednak ciekawe, najpierw Huawei P50 Pro dostanie Kirina.

Huawei P50 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaki procesor otrzyma ten flagowiec? Wiemy, że miał to był autorski SoC HiSilicon Kirin 9000 5G. Tak rzeczywiście ma być, ale z czasem ma dojść do zmiany na układ Qualcomma.

Huawei P50 Pro ma trafić na rynek we wrześniu. Początkowo rzeczywiście będzie sprzedawany z układem Kirin 9000 5G. Jednak firma nie ma już zbyt wiele tych chipów do wykorzystania. Ich produkcją zajmowało się tajwańskie TSMC, ale w wyniku sankcji ze strony administracji Stanów Zjednoczonych doszło do zerwania tej współpracy.

Huawei P50 Pro z czasem będzie sprzedawany z procesorem Qualcomma

Plotki wprost z chińskiego serwisu Weibo mówią o tym, że firma dokona z czasem przesiadki w Huawei P50 Pro na inny SoC. Dostarczy go Qualcomm i będzie to jeden z topowych Snapdragonów. Ma to najpóźniej nastąpić w grudniu. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

