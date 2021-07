OnePlus Nord 2 5G był już obiektem wielu przecieków. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Tymczasem do sieci przedostały się także te informacje. Przy okazji dowiadujemy się, że będą trzy kolory obudowy o nazwach Grey Sierra, Blue Haze i Green Woods. Zobaczmy jednak, jak przedstawia się cena modelu OnePlus Nord 2 5G.

Cena OnePlus Nord 2 5G nawet atrakcyjna

model z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 31999 rupii (ok. 1670 zł)

model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca n dane – 34999 rupii (ok. 1830 zł)

Na razie są to kwoty, które dotyczą Indii. W Europie zapłacimy oczywiście więcej. Co nie zmienia faktu, że nadal będą to całkiem atrakcyjne ceny. Pamiętajmy, że smartfon będzie modelem z tak zwanej wyższej półki średniej z konkretnym aparatem.

OnePlus Nord 2 5G zostanie pokazany już 22 lipca. Wraz z nowymi słuchawkami bezprzewodowymi Buds Pro. O nowym smartfonie wiadomo już naprawdę sporo. Jego znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,43-calowy ekran Fluid AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

160 x 73,8 x 8,1 mm

Android 11 z nakładką producenta

