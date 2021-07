MIUI 12.5 to aktualizacja, która trafia na kolejne modele. Teraz dostały ją Xiaomi Mi 8 Pro, SE i Explorer Edition. Smartfony otrzymały MIUI 12.5 w Chinach.

MIUI 12.5 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony chińskiej marki. Teraz na listę załapały się następne modele i tym razem są to Xiaomi Mi 8 Pro, SE oraz Explorer Edition. Są to urządzenia sprzed kilku lat. Jednak producent cały czas pamięta o ich użytkownikach.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 8 Pro wprowadzana jest wraz z firmware oznaczonym ciągiem znaków V12.5.1.0.QECCNXM. Uaktualnienie bazuje na Androidzie 10 i w wersji OTA waży 2,2 GB. W przypadku edycji SE jest to V12.5.1.0.QEBCNXM (2,1 GB), a Explorer Edition 12.5.1.0.QEHCNXM (2,3 GB). Wkrótce software powinien pojawić się także na innych rynkach.

MIUI 12.5 dla Xiaomi Mi 8 Pro, SE i Explorer Edition wkrótce poza Chinami

Na razie aktualizacja do MIUI 12.5 dla wspomnianych modeli udostępniana jest dla smartfonów pochodzących z chińskiej dystrybucji. Jednak już niedługo Xiaomi Mi 8 Pro i SE powinny dostać ją także w innych krajach. Jest to kwestia kilka najbliższych tygodni.

źródło (1, 2 i 3)