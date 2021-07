Honor Magic 3 i Xiaomi Mi Mix 4 to wyczekiwane flagowce. Który z nich zadebiutuje szybciej? Wygląda na to, że jednak ten pierwszy. Pojawiła się oficjalna data premiery. Smartfon zostanie zaprezentowany jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Wiemy, że będzie jednym z pierwszych na rynku z procesorem Snapdragon 888+.

Data premiery Honor Magic 3 została ustalona na 12 sierpnia. Tego dnia odbędzie się globalna konferencja marki należącej niegdyś do Huawei. To oznacza, że nie będzie to jedynie chiński debiut, a międzynarodowy. Wtedy poznamy ceny oraz pozostałe szczegóły.

Xiaomi Mi Mix 4 niedługo po modelu Honor Magic 3

Honor Magic 3 zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Natomiast Xiaomi Mi Mix 4 według plotek w drugiej połowie sierpnia. W tym ostatnim przypadku data premiery nie jest jednak znana. Powinniśmy ją poznać bliżej planowanego terminu. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

