Google Pixel 6 XL pojawiał się już w plotkach. Potem jednak zaczęto przytaczać mu w nazwie dopisek Pro. Który z nich pojawi się w sprzedaży? Wygląda jednak na to, że pierwszy z wymienionych. Rąbka tajemnicy na temat modelu Google Pixel 6 XL uchylił sam producent.

Pixel 6 XL został wspomniany na jednej ze stron Google dla deweloperów. Dowód na to widzicie poniżej. Co prawda, sam producent już wzmiankę usunął, ale w internecie nic nie ginie. Tak więc chyba wszystko wskazuje na to, że jednak nie będzie to model z dopiskiem Pro.

Google Pixel 6 XL to smartfon, który ma dostać ciekawe wyposażenie. Pod obudową pojawi się autorski układ Whitechapel. Następnie mamy 6,71-calowy ekran pOLED czy baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny będzie potrójny i ma składać się z sensorów 50, 48 i 12 MP. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 XL – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+

autorski procesor Whitechapel

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

źródło