Motorola Moto G60s to nowy średniak marki. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna i cena. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie Motorola Moto G60s.

Motorola Moto G60s to nadchodzący smartfon, który powstaje pod nazwą kodową Lisbon. Wiemy, że cena ma zamknąć się w przedziale 300-320 euro. Do sieci wyciekła także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już wiadomo na temat modelu Motorola Moto G60s, a trochę tego już jest.

Motorola Moto G60s ma dostać około 6,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+. Użyty procesor nie jest znany. Wiemy jednak, że SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Z tyłu obudowy znajdzie się potrójny aparat fotograficzny, ale jego specyfikacja nie jest znana.

Kompletna specyfikacja modelu Motorola Moto G60s na razie tajemnicą

Ponadto Motorola Moto G60s zaoferuje dużą baterię. Akumulator ma mieć pojemność około 6000 mAh. Wiadomo też, że w planach jest niebieski kolor obudowy. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu na razie pozostaje tajemnicą. Bliżej planowanego debiutu rynkowego powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło