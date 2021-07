Android Auto 6.7 beta wprowadza ciekawą nowość. To gry GameSnacks. Taki skrót pojawił się na ekranie. Nowości spodziewajmy się w finalnym Android Auto 6.7.

Android Auto 6.7 w wersji beta wprowadza ciekawą nowość. To gry, które można uruchomić za pomocą specjalnego skrótu GameSnacks. W ten sposób można uzyskać dostęp do kolekcji Google w postaci paczki tytułów opartych na HTML5. Zobaczmy, co tam znajdziemy.

Pierwsze wzmianki na temat skrótu GameSnacks dostrzeżono już parę dni temu. Wtedy to były znaleziska oparte na kodzie źródłowym. Teraz w najnowszej wersji beta Android Auto 6.7 gry zostały już wprowadzone. Dzięki temu można je wypróbować. Poniżej kilka zrzutów ekranowych, które je prezentują.

Gry GameSnacks z Android Auto 6.7 beta niewymagające

Dodanie takiej funkcji w Android Auto ma z pewnością sens. Kolekcja gier Google jest prosta. Nie wymagają one mocnego hardware czy szybkiego połączenia internetowego. Dlatego z pewnością sprawdzą się jako prosta rozrywka w samochodach. Na razie rozwiązanie dostępne jest w poglądowej wersji beta. Jednak spodziewajmy się go już w finalnej platformie z numerkiem 6.7. Ta powinna zostać udostępniona w najbliższych tygodniach.

