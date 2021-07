Xiaomi Mi 12 to flagowiec, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2021 r. Kiedy dokładnie? Nowe informacje wskazują na debiut Xiaomi Mi 12 w grudniu.

Xiaomi Mi 12 to flagowiec, który zostanie zaprezentowany za kilka miesięcy. Urządzenie było już obiektem wielu przecieków. Kiedy ma odbyć się jego premiera? Chińskie media raportują, że marka pochwali się nowym smartfonem jeszcze przed końcem 2021 r. Telefon zostanie zaprezentowany w grudniu.

Xiaomi Mi 12 to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową 2112123AC. Telefon ma otrzymać nowego Snapdragona, którego zapowiedź również odbędzie się jeszcze przed końcem tego roku. Dostanie także ekran OLED wykonany w technologii LTPO. To pozwoli na zmienne odświeżanie obrazu, co przełoży się na oszczędność baterii.

Premiera Xiaomi Mi 12 w grudniu, ale sprzedaż pewnie w 2022 roku

Oficjalna premiera Xiaomi Mi 12 odbędzie się pewnie przed końcem grudnia. Jednak smartfona i tak nie kupimy wcześniej niż w 2022 r. W Chinach zapewne będzie dostępny od stycznia. W Europie trzeba będzie poczekać dłużej. Do momentu zapowiedzi nowy flagowiec zapewne będzie jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.

