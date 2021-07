Nokia C30 na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

Nokia C30 to nadchodzący smartfon HMD Global. Mamy rendery telefonu. Jest też specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Nokia C30.

Nokia C30 to tańszy smartfon HMD Global, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć jego oficjalne rendery prasowe. Do sieci wyciekła również niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy więc, na co możemy liczyć w przypadku modelu Nokia C30.

Smartfon Nokia C30 ma 6,82-calowy ekran ze wcięciem dla kamery u góry w postaci łezki. Rozdzielczość wyświetlacza to Full HD+. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 1,6 GHz. SoC wspomagany jest przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Można je rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 256 GB.

Nokia C30 ma też aparat fotograficzny 13 MP. Przednia kamerka ma sensor 5 MP. Smartfon wyróżnia się dużą baterią o pojemności 6000 mAh. Nie znajdziemy tu jednak NFC. Całość waży 191 g. Znana specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Nokia C30 – specyfikacja techniczna

6,82-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,6 GHz

3 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

191 g

Android 11

