Honor Magic 3 na renderze. Nowy flagowiec wygląda bardzo dobrze

Honor Magic 3 to nowy flagowiec chińskiej marki. W sieci pojawił się render. Może on ujawniać prawdopodobny wygląd smartfona Honor Magic 3.

Honor Magic 3 to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w sierpniu. Smartfon był już obiektem przecieków. Wiemy też, że będzie jednym z pierwszych, które otrzymają procesor Snapdragon 888 Plus. Tymczasem w sieci pojawił się render, który ma prezentować prawdopodobny wygląd flagowca. Rzućmy sobie na to okiem.

Render przedstawiający wygląd modelu Honor Magic 3 widoczny jest poniżej. Widać na nim ekran z zakrzywionymi krawędziami bez wcięcia. Wiemy, że smartfon otrzyma kamerkę schowaną pod wyświetlaczem, jak to ma być również w przypadku Xiaomi Mi Mix 4. Następnie mamy aparat fotograficzny z dużym obiektywem. Można też dostrzec kamerkę peryskopową i trzeci sensor.

Honor Magic 3 z Google Play Services

Wiemy, że Honor Magic 3 otrzyma wsparcie dla Google Play Services. Marka odłączyła się od Huawei i dzięki temu nie podlega sankcjom, które ta druga firma dostała od administracji Stanów Zjednoczonych. Specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Powinniśmy poznać ją bliżej planowanego debiutu.

