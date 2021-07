Pixel 6 Pro to nadchodzący smartfon Google. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 Pro to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Mogliśmy go zobaczyć na renderach. Teraz do sieci wyciekła specyfikacja techniczna. Ta robi wrażenie. Zobaczmy więc, czym będzie mógł pochwalić się Google Pixel 6 Pro względem konkurencji.

Google Pixel 6 Pro otrzyma 6,71-calowy ekran pOLED. Rozdzielczość nie została podana, ale zapewne jest to QHD+. Następnie mamy autorski SoC Whitechapel, który ma być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Google Pixel 6 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Znajdziemy tu też teleobiektyw z matrycą 48 MP i obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 12 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z pięcioletnim wsparciem w postaci aktualizacji. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Google Pixel 6 Pro – specyfikacja techniczna

6,71-calowy ekran pOLED o rozdzielczości QHD+

autorski procesor Whitechapel

12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło