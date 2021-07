Oppo A16 pozuje na renderach. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Oppo A16 to tańszy smartfon marki. Jego premiera jest blisko. Wyciekły rendery i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co model Oppo A16 ma do zaoferowania.

Oppo A15 to następca modelu A15 z 2020 r. Premiera tego telefonu musi być nieodległa. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Mamy też rendery smartfona. Zobaczmy więc, co już tak naprawdę wiadomo na temat tego urządzenia. Tak prezentuje się Oppo A16.

Smartfon Oppo A16 ma ekran o przekątnej około 6,5 cala oraz rozdzielczości HD+. To panel mający wcięcie dla kamery do selfie w górnej części w kształcie łezki. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G35, który powinien być wspomagany przez co najmniej 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

Oppo A16 ma również potrójny aparat fotograficzny, ale jego specyfikacja nie jest znana. Na uwagę zasługuje bateria o pojemności 5000 mAh. To wzrost względem poprzednika, gdzie znajdował się akumulator 4320 mAh. Co ciekawe na jednym z renderów widać ikonkę 5G, ale Helio G35 wspiera tylko sieci LTE. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo A16 – specyfikacja techniczna

~6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaaTek Helio G35

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny – brak szczegółów

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColorOS 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło