MIUI 12.5 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. Łącznie znajdzie się na kilkudziesięciu modelach chińskiej marki. Tymczasem otrzymują ją dwa popularne średniaki. Tymi są Xiaomi Mi Note 10 Pro oraz Redmi Note 7. Uaktualnienie dla tych smartfonów już pojawia się na wybranych rynkach.

Xiaomi Mi Note 10 Pro dostaje MIUI 12.5 na terenie krajów EEA. Aktualizacja wprowadzana jest wraz z firmware z numerkiem V12.5.1.0.RFDEUXM. Waga w przypadku wersji dystrybuowanej drogą OTA wynosi 3,1 GB i bazuje na systemie Android 11. Natomiast w przypadku Redmi Note 7 jest to oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków 12.5.3.0.QFGCNXM, które oparto na Androidzie 10. Tutaj dystrybucja odbywa się na razie w Chinach.

Aktualizacja MIUI 12.5 dla Redmi Note 7 i Xiaomi Mi Note 10 Pro wkrótce na innych rynkach

Uaktualnienie do MIUI 12.5 dla wspomnianych smartfonów na razie zostało udostępnione tylko na części rynków. Aktualizacja dla Redmi Note 7 i Xiaomi Mi Note 10 Pro trafi jednak wkrótce także do użytkowników z innych regionów. Jest to kwestia maksymalnie kilku tygodni.

