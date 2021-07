Gmail w postaci aplikacji dostaje nowy ekran powitalny. Znajdziemy go w systemie Android 12 dzięki Splash Screen API. Zobaczmy, jak wygląda ten ekran z Gmaila.

Google wraz z systemem operacyjnym Android 12 w wersji Developer Preview 3 ujawniło nowy interfejs o nazwie Splash Screen API. Miało to miejsce w kwietniu. Dzięki temu twórcy aplikacji mogą implementować nowy ekran powitalny. Ma go już webowy Gmail. Natomiast teraz zaczął pojawiać się w mobilnej wersji popularnej poczty.

Google zaczęło udostępniać nowy ekran powitalny w mobilnej aplikacji Gmail na smartfony. Pojawia się on dokładnie w wydaniu z numerkiem 2021.06.13.x na urządzenia z Androidem. W praktyce wygląda to tak, że zawartość skrzynki odbiorczej pojawia się tuż przed pełnym wypełnieniem logo M. Przedstawia to animacja, którą możecie zobaczyć poniżej.

Nowy ekran powitalny w aplikacji Gmail tylko w systemie Android 12

Pamiętajmy, że Splash Screen API jest częścią nowych interfejsów, które Google wprowadza wraz z systemem Android 12. Dlatego taki ekran powitalny w aplikacji Gmail nie będzie dostępny na telefonach ze starszymi wersjami platformy. Aktualizacja wprowadzająca zmiany w poczcie jest już udostępniana poprzez Sklep Play.

