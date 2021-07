Google Pixel 5a 5G gości u FCC. Premiera coraz bliżej

Google Pixel 5a 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od miesięcy. Telefon został dostrzeżony na stronie urzędu FCC. To przybliża go do rynkowego debiutu. Urządzenie pojawiło się w dwóch wersjach oznaczonych nazwami A4RG1F8F oraz A4RG4S1M. Zobaczmy, czego spodziewać się wraz z modelem Google Pixel 5a 5G.

Oba smartfony Google Pixel 5a 5G certyfikowane przez FCC mają układy Qualcomma. Wiemy, że będzie to Snapdragon 765G, który znamy już z modelu 4a. Zostanie zapewniona łączność z sieciami nowej generacji. Poza tym znajdziemy tu Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 czy NFC.

Google Pixel 5a 5G nie będzie jednak ogólnodostępnym smartfonem. Urządzenie ma pojawić się tylko na wybranych rynkach. Na możliwość zakupu w Europie raczej nie ma co liczyć i warto to mieć na uwadze. Poniżej znana specyfikacja techniczna smartfona.

Google Pixel 5a 5G – specyfikacja techniczna

6,2-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G

6 lub 8 GB pamięci RAM

6 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

156,2 x 73,2 x 8,8 mm

Android 11

