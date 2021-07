Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma niewidoczny aparat pod ekranem

Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma aparat pod ekranem. Ma on być niewidoczny gołym okiem. Premiera bezramkowca Xiaomi Mi Mix 4 jest blisko.

Xiaomi Mi Mix 4 pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Wiemy, że jego premiera odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Nie od dziś wiadomo również, że będzie to smartfon, który otrzyma aparat pod ekranem. Nowe informacje w tym temacie ujawnił sprawdzony w przeszłości leaker Ice Universe.

Xiaomi Mi Mix 4 otrzyma taki aparat pod ekranem, który nie będzie widoczny gołym okiem. To oznacza, że nie będzie po nim żadnego śladu, jak to bywało wcześniej w przypadku stosowania tej technologii. Poniżej rendery, które mają to obrazować. Wyświetlacz wypełnia niemal cały przód i nie ma tu śladu po kamerce.

Aparat pod ekranem z Xiaomi Mi Mix 4 ma być konkretny

Xiaomi Mi Mix 4 będzie pierwszym smartfonem marki, który otrzyma taki aparat fotograficzny pod wyświetlaczem. Plotki mówią o tym, że ma to być nowoczesne i solidne rozwiązanie. Czy tak będzie, to przekonamy się zapewne w trakcie premiery. Na razie dokładny termin najbliższej konferencji Chińczyków nie jest znany.

