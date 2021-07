Vivo S10 Pro z datą premiery. Otrzyma aparat z sensorem 108 MP

Vivo S10 Pro to nowy smartfon marki. Jest data premiery. Wiemy, że otrzyma aparat fotograficzny 108 MP. Zobaczmy, co wiemy o telefonie Vivo S10 Pro.

Vivo S10 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Data premiery do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz to uległo zmianie. Dowiadujemy się, że debiut w Chinach został zaplanowany na 15 lipca. Tego dnia zobaczymy nowy model marki, który otrzyma aparat fotograficzny z sensorem 108 MP.

Vivo S10 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Szczegóły dwóch dodatkowych sensorów są na razie tajemnicą. Wiemy jednak, że smartfon ma także 6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych. Ponadto wiadomo, że przednia kamerka do selfie ma matrycę 44 MP.

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo S10 Pro tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna Vivo S10 Pro nie jest znana. Wiadomo jeszcze tyle, że w podstawowej opcji smartfon otrzyma 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Będzie też NFC, a całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką OriginOS. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

źródło