Motorola Edge 20 Pro w TENAA. Jest specyfikacja techniczna

Motorola Edge 20 Pro została dostrzeżona na stronie TENAA. Tam pojawia się specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje smartfon Motorola Edge 20 Pro.

Motorola Edge 20 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz dostrzeżono go na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam została udostępniona niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu oraz jego zdjęcia. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu Motorola Edge 20 Pro.

Motorola Edge 20 Pro ma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy (prawdopodobnie) procesor Snapdragon 870, który będzie wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. W przypadku miejsca na dane producent bierze pod uwagę opcje 128, 256 lub 512 GB. Bateria ma pojemność nominalną 4230 mAh. Wiemy, że ma wspierać ładowarki o mocy do 33 W.









Ponadto Motorola Edge 20 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Widać też obiektyw peryskopowy. TENAA ujawnia, że smartfon zaoferuje 10-krotny zoom optyczny. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 20 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o pojemności 4230 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło