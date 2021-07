HarmonyOS 2.0 to nowy system Huawei, który szybko pozyskuje użytkowników. Ma ich już 25 mln. Tak duży udział HarmonyOS 2.0 odnotowano w miesiąc.

HarmonyOS 2.0 to nowy system Huawei, który został udostępniony w czerwcu. Wiemy, że aktualizacja trafia na wiele telefonów. Ponadto w ofercie pojawiają się nowe urządzenia z tym oprogramowaniem, w tym świeżo zapowiedziany MatePad 11. Tymczasem po miesiącu dowiadujemy się, jak duży udział ma nowy software.

Po miesiącu od premiery HarmonyOS 2.0 ma już udział na poziomie 25 mln użytkowników. Biorąc pod uwagę krótki staż oprogramowania jest to naprawdę dużo. Nowy system Huawei spotkał się więc z zainteresowaniem, co z pewnością cieszy producenta. Wkrótce udział powinien być jeszcze większy.

System Huawei HarmonyOS 2.0 trafi na więcej urządzeń

W tym kwartale aktualizacja do HarmonyOS 2.0 ma trafić na znacznie więcej sprzętów. W tym także nieco starszych. Huawei ujawniło także pewne statystyki związane z oprogramowaniem. 71,7 proc. użytkowników to mężczyźni. Pozostali to kobiety. Poza tym największy udział systemu widać wśród osób w wieku 16-25 lat. Stanowią oni 45 proc. całej grupy.

