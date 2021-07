Samsung Galaxy A52s to nowy średniak koreańskiej marki, który wkrótce dołączy do jej portfolio telefonów. Skąd to wiemy? Smartfon jest już certyfikowany i został dostrzeżony pod nazwą kodową SM-A528B/DS na stronie indyjskiego urzędu BIS. To z pewnością przybliża go do oficjalnej zapowiedzi w tym kraju.

Samsung Galaxy A52s to smartfon, który skrywa przed nami jednak wiele tajemnic. Literka B w nazwie kodowej oznacza, że telefon ma modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Natomiast dopisek DS świadczy o tym, że to wariant Dual SIM. Nie wiadomo jaki procesor jest pod obudową. Może to być nowszy Snapdragon 778G.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A52s na razie tajemnicą

Domyślamy się, że Samsung Galaxy A52s nie wprowadzi zbyt wielu zmian względem poprzednika. Pewnie otrzyma ten sam ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Poczwórny aparat fotograficzny nadal powinien składać się z sensorów 64, 12 i dwóch 5 MP. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

