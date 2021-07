Samsung Galaxy Z Fold 3 pozuje na nowym renderze

Samsung Galaxy Z Fold 3 to składany smartfon Koreańczyków, który był obiektem wielu przecieków. Niedawno mogliśmy oglądać go na oficjalnych materiałach prasowych. Teraz w sieci pojawił się nowy render prezentujący to urządzenie. Na nim możemy zobaczyć Samsunga Galaxy Z Fold 3 w ciemnozielonym kolorze obudowy.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ma 7,55-calowy ekran składany do środka. Widzimy, że otrzyma kamerkę schowaną bezpośrednio pod wyświetlaczem, co wiadomo nie od dziś. Widać to dokładniej na zbliżeniu. Z tyłu obudowy znajduje się potrójny aparat fotograficzny z diodą doświetlającą LED. Umieszczono go na podłużnej wyspie.

Premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 planowana jest w pierwszej połowie sierpnia. Na temat tego telefonu wiadomo już naprawdę sporo. Wiemy też, że cena ma być o 20 proc. niższa względem poprzednika. Planowane są trzy opcje kolorystyczne obudowy. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

7,55-calowy składany ekran o nieznanej rozdzielczości i odświeżaniu w 120 Hz

6,23-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX374 10 MP do selfie

kamerka Sony IMX471 16 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX555 12 MP + 3M5 12 MP + 3L6 12 MP

bateria o pojemności około 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło