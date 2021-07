POCO F3 GT z premierą w sierpniu. POCO X3 GT też blisko

POCO F3 GT jest już blisko. Premiera ma odbyć się w sierpniu. Wraz z tańszym modelem POCO X3 GT. Zobaczmy, co już wiadomo o smartfonie POCO F3 GT.

POCO F3 GT to smartfon, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Wraz z modelem POCO F3 GT, który ma być przebrandowanym Redmi Note 10 Pro 5G. Kiedy odbędzie się premiera? Producent już wcześniej potwierdził, że w trzecim kwartale. Teraz dowiadujemy się, że zapowiedź planowana jest na przyszły miesiąc.

Premiera POCO F3 GT i X3 GT ma odbyć się wcześnie w sierpniu. Dotyczy to prezentacji w Indiach, choć dokładna data nadal jest tajemnicą. Pewnie poznamy ją przed końcem tego miesiąca. O obu smartfonach w rzeczywistości wiemy już całkiem sporo. Wynika to z faktu, że będą to przebrandowane modele marki Redmi. Znana specyfikacja techniczna telefonów widoczna jest poniżej.

POCO F3 GT – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5065 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

205 gramów

Android 11 z MIUI 12

POCO X3 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC 3.0

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

193 g

Android 11 z MIUI 12

