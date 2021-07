Galaxy S22 Ultra nie dostanie aparatu 200 MP. Samsung ma inny plan

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków na 2022 r., który był obiektem wielu przecieków. Pewne plotki mówiły, że może otrzymać aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Oliwy do ognia kilka miesięcy dolał sam producent, który udostępnił wideo o Exynosie, gdzie znalazła się informacja o kamerze z taką matrycą.

Prawdą jest, że nowy Exynos może obsłużyć matryce o rozdzielczości właśnie do 200 MP. Snapdragon 888 Qualcomma również. To jednak wcale nie oznacza, że aparat modelu Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma właśnie taki sensor. Na co zresztą zwrócił uwagę leaker Ice Universe. W przeszłości serwował nam on sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków.

Aparat modelu Samsung Galaxy S22 Ultra bez sensora 200 MP

Źródło twierdzi, że Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Będzie to trzecia generacja tego czujnika. Ice Universe twierdzi, że jest on już niemal w 100 proc. pewny. Tak więc Koreańczycy będą zapewne chcieli dopracować to rozwiązanie, a nie stawiać na zupełnie nowe.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło