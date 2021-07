Oppo Reno 6 Z 6G z datą premiery. Tak prezentuje się specyfikacja

Oppo Reno 6 Z 5G jest już blisko. Smartfon ma już datę premiery. Wcześniej do sieci wyciekła specyfikacja techniczna modelu Oppo Reno 6 Z 5G.

Oppo Reno 6 Z 5G to nadchodzący smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W czerwcu wyciekła do sieci jego specyfikacja techniczna. Teraz pojawiła się data premiery. Tą jest 21 lipca. Termin na razie dotyczy Indonezji, gdzie takie informacje pojawiły się na stronie producenta. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Reno 6 Z 5G.

Smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 800U. Oppo Reno 6 Z 5G ma 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wiemy, że układ będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Oppo Reno 6 Z 5G ma również baterię o pojemności 4310 mAh. Aparat fotograficzny otrzyma główny sensor 64 MP. Pozostałe mają matryce 8 i 2 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką ColorOS 11. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 6 Z 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4310 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColorOS 11

źródło