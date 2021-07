MIUI 13, Mi Mix 4, Mi Note 11 i Mi Pad 5 to nadchodzące nowości Xiaomi. Mamy je zobaczyć w drugiej połowie sierpnia. Dokładna data terminu najbliższej konferencji nie jest znana, ale będzie to naprawdę duże wydarzenie. Nowości, które tam zobaczymy, mają wysoką rangę.

MIUI 13 to nowa nakładka Chińczyków, która ma wnieść sporo nowości. Xiaomi Mi Mix 4 ma być jednym z pierwszych smartfonów, które otrzymają to oprogramowanie. Potem zostanie udostępnione na inne sprzęty w postaci aktualizacji.

Xiaomi Mi Note 11 to smartfon, który w Chinach zadebiutuje pod nazwą CC11. W Europie pojawi się pod pierwszą z wymienionych. Będzie to telefon z tak zwanej wyższej półki średniej, który ma wyróżniać się aparatem fotograficznym. Natomiast Mi Pad 5 to nowy tablet chińskiej marki. Produkt, który dawno już nie został odświeżony. Wiemy, że ma on dostać MIUI 13 przystosowane pod kątem dużych ekranów.

Premiera MIUI 13, Xiaomi Mi Mix 4, Mi Note 11 i Mi Pad 5 już blisko

Oficjalna premiera wymienionych produktów jest już bardzo nieodległa. Dokładny termin debiutu powinniśmy poznać w przyszłym miesiącu. Xiaomi ujawni go bliżej planowanego terminu konferencji. Potem zapewne zacznie podgrzewać atmosferę przed debiutem i ujawniać pewne szczegóły na temat szykowanych nowości.

