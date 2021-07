MIUI 12 trafiło na wiele smartfonów. Xiaomi wcześniej zadeklarowało, że aktualizacja nie pojawi się jednak na modelach Redmi 6, 6A, Y3 i 7. Co jednak ciekawe, w kwestii tego ostatniego zdanie zmieniono. Telefon dostał nawet uaktualnienie z numerkiem 12.5. Teraz mamy dobre wieści dla właścicieli dwóch pierwszych z wymienionych smartfonów.

Xiaomi jednak zamierza udostępnić aktualizację do MIUI 12 dla smartfonów Redmi 6A i 6. Testy przeprowadzone przez dział badawczo-rozwojowy firmy wykazały, że oba telefony mogą jednak poradzić sobie z tym oprogramowaniem i spełniają kryteria. Jednak sam proces uaktualnienia będzie utrudniony. Z czego to wynika?

Xiaomi nie udostępni aktualizacji MIUI 12 dla Redmi 6A i 6 w wersji OTA

Smartfony Redmi 6 i 6A otrzymają uaktualnienie do MIUI 12, ale nie będzie to wersja OTA. To oznacza, że użytkownicy tych telefonów nie będą mogli pobrać nowego oprogramowania w taki sposób, jak to robili wcześniej. Ci którzy się zdecydują na przesiadkę na nowszy software, będą musieli wykonać aktualizację ręcznie. Z poziomu pobranego wcześniej pliku.

