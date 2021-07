Samsung Galaxy S21 Ultra w nowym kolorze. To Phantom Navy

Samsung Galaxy S21 Ultra ma kilka odcieni kolorystycznych obudowy. Teraz dołącza do nich nowy kolor, co odbyło się bez większego rozgłosu. To wariant Phantom Navy, który dostrzeżono na stronie amerykańskiego sklepu Best Buy. Zobaczmy, jak prezentuje się Samsung Galaxy S21 Ultra w nowej opcji.

Samsung Galaxy S21 Ultra w kolorze Phantom Navy widoczny jest poniżej. Widzimy, że to ciemnoniebieski odcień, który prezentuje się naprawdę ciekawie. Nowa opcja dołącza do dotychczasowych. Tymi są Phantom Black, Titanium, Silver oraz Brown.

Tak więc Samsung Galaxy S21 Ultra jest już obecnie dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych obudowy. Kolejnych już raczej się nie spodziewajmy. Choć nie można tego w 100 proc. wykluczyć. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

Android 11 One UI 3.1

