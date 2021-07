Galaxy S22 Ultra to flagowiec marki Samsung. Cena nie będzie niska, ale specyfikacja konkretna. Zobaczmy, co już wiemy o modelu Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków na 2022 r., który był już obiektem wielu przecieków. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna tego modelu? Ta pierwsza z pewnością nie niska, ale wyposażenie powinno być z górnej półki premium. W tym artykule zebraliśmy znane plotki na temat smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

Ekran AMOLED być może z kamerą pod ekranem

Samsung Galaxy S22 Ultra ma otrzymać 6,8-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości QHD+. Wiemy, że będzie to panel wykonany w technologii LTPO, a więc zapewni zmienne odświeżanie obrazu, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii. Plotki mówią też o tym, że będzie to pierwszy flagowiec z serii S, który otrzyma kamerkę schowaną pod wyświetlaczem. Rozwiązanie to zadebiutuje wraz ze składanym modelem Z Fold 3. Czy będzie kontynuowane wsparcie dla S Pen? To się okaże, bo na razie nie był to zbyt udany eksperyment.

Procesor z GPU AMD

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma nowy SoC Exynos, który powstaje we współpracy z AMD. Firma ta dostarczy układ GPU oparty na architekturze RDNA 2. Jego pierwsze benchmarki są naprawdę obiecujące. Wydajność jest większa względem grafiki zaszytej w chipie Apple A14. Spodziewajmy się, że procesor będzie wspomagany przez co najmniej 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny z logo Olympus

Samsung rzekomo nawiąże współpracę z Olympusem, którego logo pojawi się na obudowie. Aparat fotograficzny Galaxy S22 Ultra ma powstać w kooperacji z tą firmą. Kamera ma dostać znacznie lepszy zoom peryskopowy. Ponadto główny sensor 108 MP powinien zostać wymieniony na coś lepszego. Poza tym spodziewajmy się możliwości nagrywania wideo w jakości 8K przy 60 fps.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra będzie wysoka

Nie ukrywajmy, ale cena smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra nie będzie niska. W Polsce znowu będziemy musieli zapłacić około 6 tysięcy złotych. Będzie to jednak topowy flagowiec z wyposażeniem z klasy premium. Tyle już trzeba płacić za takie telefony i nic z tym nie zrobimy.

Premiera zapewne w styczniu 2022 roku

Samsung Galaxy S22 Ultra powinien zadebiutować w styczniu 2022 r. Koreańczycy będą zapewne chcieli wprowadzić do oferty nowego flagowca możliwie szybko. Dokładny termin nie jest jednak znany. Jest po prostu zbyt wcześnie, aby mówić o planowanej dacie premiery. Tej nie ma nawet sam producent. Do tego czasu telefon będzie jeszcze obiektem wielu przecieków.

