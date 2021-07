OnePlus Nord CE 5G to średniak, który debiutował w zeszłym miesiącu. Przez jaki czas będzie otrzymywać aktualizacje i jak one będą one wyglądały? Producent ujawnił, jak ma prezentować się wsparcie dla tego smartfona. Już dziś wiemy, że otrzyma nawet system Android 13.

Wsparcie dla telefonu OnePlus Nord CE 5G będzie kontynuowane przez trzy lata. Producent zadeklarował dwie duże aktualizacje do nowych wersji platformy Google. Tak więc właściciele smartfona mogą liczyć także na uaktualnienie do systemu Android 13. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS 13.

Trzeci rok wsparcia dla smartfona OnePlus Nord CE 5G obejmie już tylko poprawki bezpieczeństwa. Systemu Android 14 ten telefon już nie otrzyma. Co nie zmienia faktu, że jak na średniaka planowana obsługa jest całkiem konkretna. Poniżej specyfikacja techniczna urządzenia.

OnePlus Nord CE 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

170 g

Android 11 z OxygenOS 11

