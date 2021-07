OnePlus 9T dostanie aparat fotograficzny Hasselblad 108 MP

OnePlus 9T ma zadebiutować w tym kwartale. Smartfon otrzyma aparat fotograficzny Hasselblad z sensorem 108 MP. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o OnePlus 9T.

OnePlus 9T to flagowiec chińskiej marki na drugą połowę 2021 r., który już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują m.in. aparat fotograficzny telefonu. Smartfon ma dostać kamerę z głównym sensorem 108 MP, która została opracowana we współpracy z firmą Hasselblad.

Chińczycy nawiązali współpracę z Hasselblad już przy okazji ostatnich flagowców, czyli modeli 9 oraz 9 Pro. Jest to dłuższa umowa partnerska, która będzie kontynuowana. Tak więc jej efektów spodziewajmy się także wraz z telefonem OnePlus 9T i kilkoma kolejnymi. Wspomniany aparat fotograficzny otrzyma sensor 108 MP i będzie to zmiana względem 50 MP z poprzedniego smartfona.

Premiera OnePlus 9T z aparatem Hasselblad jeszcze w Q3

OnePlus 9T ma rzekomo zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Jeśli tak się stanie, to premiera zapewne odbędzie się we wrześniu. Na wcześniejszy pokaz flagowca raczej nie ma co liczyć. Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym nie ma pojawić się wersja Pro. Na więcej informacji trzeba poczekać.

