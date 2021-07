Mi Mix 4 to flagowiec, którego cena nie będzie niska. Xiaomi będzie życzyło sobie za ten sprzęt sporo. Zobaczmy, ile ma kosztować w Chinach Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4 pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Jego premiera ma odbyć się w Chinach w sierpniu. Ile będzie kosztował ten smartfon? W sieci pojawiły się świeże informacje na ten temat. Cena Xiaomi Mi Mix 4 nie będzie niska. Zobaczmy, ile ma życzyć sobie za to urządzenie producent.

Cena Xiaomi Mi Mix 4 w Chinach w przypadku najtańszego wariantu ma wynieść 5999 juanów. Tyle samo, co w przypadku modelu 11 Ultra. Tak więc w Europie z pewnością zapłacimy 5 tys. i więcej. Z takimi wydatkami trzeba będzie się liczyć i nic na to nie poradzimy.

Cena Xiaomi Mi Mix 4 wysoka, ale to konkretny flagowiec

Nowy flagowiec chińskiej marki nie będzie tani. Ma to być jednak konkretny smartfon z mocnymi podzespołami i ciekawymi rozwiązaniami. Pod obudową ma znaleźć się wydajny procesor Snapdragon 888 Plus. Natomiast kamerka do selfie ma zostać schowana pod wyświetlaczem. Oficjalna zapowiedź ma odbyć się w sierpniu.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło