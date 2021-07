ColorOS 12 w drodze. Nowa nakładka Oppo ma mieć coś z MIUI i Flyme

ColorOS 12 to nowa nakładka Oppo oparta na systemie Android 12. Otrzyma zmiany nawiązujące do MIUI czy Flyme. Nakładkę ColorOS 12 zobaczymy jesienią.

ColorOS 12 to nadchodząca nakładka Oppo, która zostanie oparta na systemie Android 12. W sieci pojawiły się pierwsze plotki na temat tego oprogramowania. Jeśli są prawdziwe, to mamy wypatrywać całkiem sporo zmian. Część z nich ma nawiązywać do tego, co znamy z oprogramowania MIUI od Xiaomi czy Flyme firmy Meizu.

Informacje o zmianach w ColorOS 12 przekazał na łamach społecznościówki Weibo leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam wiele sprawdzonych plotek z obozu chińskich producentów smartfonów. Ma pojawić się wiele elementów w interfejsie, które będą inspirowane tym, co znamy z Flyme i MIUI. Będą też inne inspiracje.

Nakładka Oppo ColorOS 12 nie tylko z inspiracjami z MIUI i Flyme

ColorOS 12 ma również być inspirowane w dużym stopniu nakładką HydrogenOS OnePlusa. Dotyczy to międzynarodowej edycji oprogramowania. Dokładny design czy wygląd na razie pozostają tajemnicą. Plotki mówią o tym, że oficjalna zapowiedź może odbyć się już w połowie sierpnia. Wtedy powinniśmy poznać listę smartfonów, które otrzymają aktualizację.

