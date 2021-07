Samsung Galaxy Z Fold 3 jednak bez układu Snapdragon 888 Plus

Samsung Galaxy Z Fold 3 jest coraz bliżej. Baza Geekbench ujawnia nam, że nie otrzyma układu Snapdragon 888 Plus. Jaki procesor trafi do Galaxy Z Fold 3?

Samsung Galaxy Z Fold 3 jest obecnie w ogniu przecieków. Wyciekają rendery oraz materiały prasowe. Co wynika z faktu, że składany smartfon niedługo doczeka się oficjalnej premiery. Teraz dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Ta ujawnia nam, że Samsung Galaxy Z Fold 3 nie otrzyma jednak procesora Snapdragon 888 Plus.

SoC Snapdragon 888 Plus to najnowszy układ Qualcomma dla flagowców na drugą połowę 2021 r. Plotki mówiły o tym, że Samsung Galaxy Z Fold 3 rzeczywiście może go otrzymać. Jednak baza Geekbench mówi nam coś innego. Testowany tam model miał starszy procesor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzyma więc procesor Snapdragon 888 bez dopisku Plus. Ponadto wiemy, że SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Podobnie było w przypadku poprzednika. Znana specyfikacja techniczna składanego smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – specyfikacja techniczna

7,55-calowy składany ekran o nieznanej rozdzielczości i odświeżaniu w 120 Hz

6,23-calowy ekran o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka Sony IMX374 10 MP do selfie

kamerka Sony IMX471 16 MP do selfie

aparat fotograficzny Sony IMX555 12 MP + 3M5 12 MP + 3L6 12 MP

bateria o pojemności około 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z One UI 3.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Netfliksa

źródło