Galaxy S21 FE pozuje na renderach. Tak wygląda nowy smartfon marki Samsung

Samsung Galaxy S21 FE to nadchodzący prawie flagowiec koreańskiej marki, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. Smartfon doczekał się nowego wycieku. Tym razem jest to render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Ten ujawnia nam planowane kolory obudowy. W drodze są co najmniej cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Render modelu Samsung Galaxy S21 FE ujawnia nam, że w drodze są cztery kolory obudowy. Są to fioletowy, srebrny, jasnozielony i czarny. Widać również, że z przodu znajduje się ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Natomiast z tyłu mamy aparat fotograficzny podobny do tego, który dostały pozostałe modele z serii S21.

Samsung Galaxy S21 FE ma zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Wiemy, że smartfon ma 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy baterię o pojemności 4580 mAh. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 FE – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 4580 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Android 11 z One UI 3

