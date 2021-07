Realme GT Master Edition to nowy smartfon marki. Wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o modelu Realme GT Master Edition.

Realme GT Master Edition to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera odbędzie się w tym miesiącu, co producent już potwierdził. Telefon ukrywa się pod kryptonimem „Flagship Camera”. Teraz wyciekła jego specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co Realme GT Master Edition ma do zaoferowania.

Realme GT Master Edition otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Dodatkowe dwa mają matryce 13 i 2 MP. Następnie mamy 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 870. To SoC, który znamy na przykład z modelu OnePlus 9R.

Wiemy też, że Realme GT Master Edition dostanie baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator ten będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 65 W. Cena na razie nie jest znana, ale powinna być atrakcyjna. Przypuszczalna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT Master Edition – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 + 13 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

