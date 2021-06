Xiaomi Mi Mix 4 i Honor Magic 3 w sierpniu. Dostaną układ Snapdragon 888 Plus

Xiaomi Mi Mix 4 i Honor Magic 3 to nowe smartfony. Dostaną układy Snapdragon 888 Plus. Premiera modeli Honor Magic 3 i Xiaomi Mi Mix 4 już w sierpniu.

Xiaomi Mi Mix 4 i Honor Magic 3 to flagowce, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że dostaną układy Snapdragon 888 Plus. Nowe smartfony zapowiadają się naprawdę ciekawie. Będą to modele z wysokiej półki premium, które otrzymają także bardzo nowoczesne rozwiązanie związane z kamerą pod ekranem.

Xiaomi Mi Mix 4 oraz Honor Magic 3 otrzymają kamery do selfie, które zostaną schowane pod wyświetlaczem. Pierwszy ze smartfonów ma również wspierać bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy 100 W oraz dostanie wysokiej jakości ekran AMOLED. Drugi z modeli ma mieć panel OLED dostarczony przez chińskie BOE.

Xiaomi Mi Mix 4 i Honor Magic 3 z układami Snapdragon 888 Plus będą bardzo wydajne

Snapdragon 888 Plus to świeży procesor, który Qualcomm dopiero co zapowiedział. Jest to podkręcony SoC dla flagowców z pierwszej połowy tego roku, który może pracować nawet z zegarem 3,0 GHz. Dzięki temu takie smartfony, jak Xiaomi Mi Mix 4 czy Honor Magic 3 zaoferują naprawdę mocną wydajność.

