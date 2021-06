Vivo S10 to nowy smartfon marki. W sieci pojawiła się jego specyfikacja techniczna. Ta będzie z wyższej półki średniej. Zobaczmy, co wiemy o Vivo S10.

Vivo S10 to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Urządzenie nie zostało jednak dochowane w tajemnicy. Do sieci wyciekły zdjęcia. W tym jedno z jakiejś prezentacji, gdzie jest widoczna także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy więc, co telefon Vivo S10 ma do zaoferowania.

Vivo S10 ma 6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 1100 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci. Ponadto pojawi się dodatkowe 4 GB wirtualnego RAM-u. Dane będzie można przechowywać na szybkich kościach UFS 3.1.

Ponadto Vivo S10 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pozostałe dwa nie są znane. Wiemy jednak sporo o przedniej kamerce. Ta będzie połączeniem czujnika 44 MP z obiektywem ultraszerokokątnym z matrycą 8 MP. Będzie też NFC. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo S10 – specyfikacja techniczna

6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1100

8 lub 12 GB pamięci RAM (+ 4 GB wirtualnej)

miejsce na dane – brak szczegółów

kamerka 44 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o nieznanej pojemności z ładowaniem 44 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

