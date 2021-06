Mi Pad 6 to nowy tablet Xiaomi, który jest w drodze. W sieci pojawiły się pierwsze plotki. Na tablet Xiaomi Mi Pad 6 jednak trochę poczekamy.

Xiaomi Mi Pad 6 to tablet, którego prędko nie zobaczymy. Tak naprawdę czekamy na piątą generację sprzętu, której to debiut również jest przed nami. Mimo to chiński gigant rozpoczął już prace nad kolejną odsłoną urządzenia. Plotki na ten temat przekazał na łamach społecznosciówki Weibo sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station.

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że tablet Xiaomi Mi Pad 6 ma dostać konkretny aparat fotograficzny. To element, na którym producent przy tej generacji sprzętu chce skupić się najmocniej. Ponadto kamera ma być jednym z głównych punktów marketingowych tego urządzenia. Więcej szczegółów na razie nie podano.

Tablet Xiaomi Mi Pad 6 dopiero w przyszłym roku

W drugiej połowie tego roku zobaczymy tablet Xiaomi Mi Pad 5, który również ma być bardzo ciekawym urządzeniem. Jednak na 6. generację sprzętu przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Zobaczmy go kiedyś tam w 2022 r. Premiera z pewnością prędko się nie odbędzie.

