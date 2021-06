Huawei P50 Pro pozuje na zdjęciu. Ten kolor obudowy mieni się w oczach

Huawei P50 Pro to flagowiec, na którego premierę cały czas czekamy. Urządzenie było obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcie telefonu. Na nim uchwycono ciekawy kolor obudowy smartfona. Ten z pewnością może spodobać się płci pięknej.

Nowe zdjęcie przedstawiające Huawei P50 Pro widzicie poniżej. Na nim widać różowy wariant kolorystyczny. Smartfon ma nietypowo zaprojektowany aparat fotograficzny, który umieszczono na dwóch dużych okręgach. Mogliśmy to zobaczyć już w starszych przeciekach.

Premiera Huawei P50 Pro może być nieodległa

Huawei P50 Pro nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Wygląda jednak na to, że ta może być nieodległa. Plotki mówią, że smartfon może zadebiutować pod koniec lipca lub w sierpniu. Z oficjalnych informacji przekazanych przez firmę wynika tylko, że ta dokłada starań, aby sprzęt trafił na rynek w jak najkrótszym czasie. Nie jest to jednak takie proste, co wynika z globalnego niedoboru chipów oraz sankcji nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych.

