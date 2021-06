Redmi 10 już blisko. Xiaomi zapowiada premierę nowej serii

Redmi 10 to nadchodząca seria smartfonów Xiaomi, która już pojawiała się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, że premiera tych telefonów może być naprawdę blisko. Indyjski oddział producenta opublikował wpis, który zdaje się zwiastować nadejście nowej linii. Zobaczmy więc, czego można się wkrótce spodziewać.

Na łamach Twittera indyjskiego oddziału submarki Xiaomi. Tam umieszczono hashtag 10on10. To zdaje się sugerować, że datą premiery linii Redmi 10 jest 10 lipca. Czy tak jednak będzie, to przekonamy się w niedługim czasie.

Seria Xiaomi Redmi 10 będzie hitem sprzedażowym

Seria Redmi 10 będzie tymi smartfonami, których Xiaomi sprzeda w tym roku zapewne najwięcej. Wynika to z niskich cen. To one sprawią, że nowe telefony będą sprzedawać się jak świeże bułeczki. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pojawi się co najmniej kilka nowych modeli. Zapewne bliżej planowanej premiery poznamy więcej szczegółów. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać.

źródło