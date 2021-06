Google Pixel 5a 5G to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. W kwietniu pojawiły się informacje, że jego premiera została anulowana. Potem firma zabrała głos w tej sprawie i stwierdziła, że jest inaczej. Telefon trafi do sprzedaży. Kiedy więc go możemy zobaczyć?

Przecieki mówią o tym, że Google Pixel 5a 5G zostanie zaprezentowany jeszcze latem. Smartfon ma zadebiutować w sierpniu. Takie informacje uzyskał Bloomberg. Wiemy jednak, że jego dostępność będzie mocno ograniczona. Wynika to m.in. z globalnych problemów związanych z dostępnością chipów.

Google Pixel 5a 5G tylko na wybranych rynkach

Z informacji przekazanych przez Google wcześniej wynika, że Pixel 5a 5G zadebiutuje w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Co z pozostałymi rynkami? Tutaj jasności nie ma. Jest bardzo prawdopodobnym, że do innych krajów ten konkretny model nie trafi, co trzeba mieć na uwadze. Jesienią spodziewamy się flagowych modeli 6 i 6 Pro, które wprowadzą odświeżony design i zaoferują mocniejsze podzespoły.

źródło