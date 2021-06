OnePlus Nord 2 5G na renderach. Ma coś z modelu OnePlus 9

OnePlus Nord 2 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Jego premiera jest coraz bliżej i dostrzeżono go w bazie benchmarku AI, gdzie pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają wygląd podobny do smartfona OnePlus 9. Rzućmy sobie na to okiem.

OnePlus Nord 2 5G ma aparat fotograficzny, który został zaprojektowany podobnie do kamery „dziewiątki”. Znajdziemy tu trzy obiektywy. Z przodu jest ekran ze wcięciem dla aparatu do selfie, które umieszczono w narożniku. Znamy też wymiary – 160 x 73,8 x 8,1 mm.

O OnePlus Nord 2 5G wiemy w rzeczywistości więcej. Smartfon ma procesor MediaTek Dimensity 1200. Ekran to 6,43-calowy panel AMOLED. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 2 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

160 x 73,8 x 8,1 mm

Android 11 z nakładką producenta

