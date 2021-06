One UI 3.1.1 w drodze. Samsung prawdopodobnie nie wyda One UI 3.5

One UI 3.1.1 to nowa aktualizacja, którą szykuje Samsung. Nakładka One UI 3.5 może nie powstać. Na większe uaktualnienie poczekamy pewnie do One UI 4.

One UI 3.1.1 to nadchodząca nakładka, nad którą pracuje Samsung. Jeśli spojrzelibyśmy na zeszłoroczny harmonogram wydawniczy, to obecnie wypatrywalibyśmy uaktualnienie do One UI 3.5. Jednak obecnie nic nie wskazuje na to, że taka aktualizacja jest w ogóle na etapie prac. Przyjdzie nam chyba zadowolić się pomniejszym oprogramowaniem.

Dowody na, że One UI 3.1.1 istnieje, już znaleziono. Jeden z nich widać na poniższym zrzucie ekranowym. Będzie to więc pomniejsza aktualizacja oprogramowania, która z pewnością nie wprowadzi wielu nowości. Mała zmiana w numeracji sprawia, że raczej nie ma co specjalnie oczekiwać. Inaczej sytuacja wyglądałaby w przypadku wydania z numerkiem 3.5.

One UI 3.1.1 to mała aktualizacja, ale Samsung pracuje nad One UI 4

Pamiętajmy, że nakładka z numerkiem 3.1.1 nie wprowadzi zbyt wielu nowości. Jednak ich lawina czeka nas już wraz z One UI 4, które będzie bazować na systemie Android 12. Tu zajdziemy naprawdę mnóstwo nowych funkcji, jak i udoskonaleń tych istniejących. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać tego oprogramowania.

