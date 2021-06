Galaxy S22 dostanie potężny procesor. Exynos z GPU AMD w benchmarku

Samsung Galaxy S22 będzie pierwszym smartfonem Koreańczyków, który otrzyma układ Exynos z GPU AMD oparty na RDNA 2. Obie firmy już potwierdziły współpracę i taki układ ma być zaprezentowany w niedługim czasie. Teraz mamy okazję zobaczyć jego pierwsze benchmarki. Zobaczmy, czego można oczekiwać.

Nowy Exynos z GPU AMD, który trafi do smartfonów Galaxy S22, został dostrzeżony w teście Wild Life z 3D Mark. Benchmarki wykazały, że zdobywa aż 8134 punktów. To naprawdę bardzo solidny wynik. Lepszy od tego, którym może pochwalić się Apple A14 z iPhone’ów 12. Tak więc w nowym układzie drzemie duży potencjał. Wiemy też, że bazuje na architekturze A77.

Najpierw nowy Exynos z GPU AMD, a potem premiera Galaxy S22

Samsung ma zaprezentować nowy układ Exynos jeszcze w tym roku. Potem trafi on do smartfonów Galaxy S22. Na nie jednak poczekamy trochę dłużej, bo do początku 2022 r. Do tego czasu nadchodzące telefony będą obiektem jeszcze wielu przecieków.

