OnePlus Nord 2 5G w benchmarku. Jest częściowa specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 2 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera jest nieodległa, a teraz dostrzeżono go w bazie jednego z chińskich benchmarków. Tam przy okazji pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, co już wiadomo o modelu OnePlus Nord 2 5G.

OnePlus Nord 2 5G został dostrzeżony w benchmarku AI. Tam dowiadujemy się, że smartfon ma procesor MediaTek Dimenisty 1200, co zresztą pojawiało się już w plotkach. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Więcej informacji o tym telefonie baza testu nam nie ujawnia.

Przecieki mówią o tym, że OnePlus Nord 2 5G będzie przebrandowanym modelem Realme X9 Pro. Jeśli tak, to okazuje się, że na jego temat wiadomo naprawdę sporo. Ten drugi telefon gościł niedawno na stronie TENAA. Przypuszczalna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 2 5G – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych pod ekranem

159,9 x 72,5 x 8 mm

Android 11 z nakładką producenta

źródło