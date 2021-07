Xiaomi Mi Mix 4 i Mi Mix Fold 2 to dwa smartfony chińskiej marki, które zobaczymy w drugiej połowie 2021 roku. Oba są ostatnio w ogniu przecieków. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych modeli, bo jego premiera jest bliższa. Teraz dowiadujemy się, że otrzymają wspólne rozwiązanie, które dotyczy przedniej kamery.

Xiaomi w modelach Mi Mix 4 i Mi Mix Fold 2 planuje umieścić kamerę, która zostanie schowana pod ekranem. Chińczycy pochwalili się tym rozwiązaniem już w zeszłym roku, ale na razie nie wprowadzili go w żadnym modelu telefonu. Teraz w końcu to ulegnie zmianie. Jak będzie z jakością zdjęć robionych tym aparatem, to przekonamy się z czasem.

Premiera Xiaomi Mi Mix 4 i Mi Mix Fold 2 coraz bliżej

Najpierw odbędzie się premiera modelu Xiaomi Mi Mix 4, który ma być pierwszym telefonem z nową nakładką MIUI 13. Debiut planowany jest na sierpień. Wtedy też mamy zobaczyć nowe oprogramowanie firmy. Natomiast składany smartfon Mi Mix Fold 2 ma zostać pokazany w czwartym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło